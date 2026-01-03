EE. UU. ataca Venezuela: Fuertes y múltiples explosiones se producen en Caracas

Varias explosiones se producen la madrugada de este sábado 3 de enero en Caracas, Venezuela. Algunas zonas de la ciudad se han quedado sin electricidad.

Un equipo de CNN en el lugar confirmó que la primera detonación ocurrió aproximadamente a la 1:50 a.m. (hora local), con una intensidad suficiente para hacer vibrar estructuras en la zona metropolitana.

Tras los estruendos, residentes reportaron fallas en el suministro eléctrico. Corresponsales de prensa en la capital venezolana también destacaron el sobrevuelo de aeronaves poco después de los incidentes.

Aunque el origen de las explosiones aún no ha sido determinado oficialmente, registros audiovisuales verificados muestran:

Dos columnas de humo elevándose sobre el paisaje urbano.

Resplandores naranja en la base de las emanaciones.

Destellos seguidos de ruidos sordos de gran alcance.

CONTEXTO: ADVERTENCIAS DE ESTADOS UNIDOS

Estos hechos coinciden con un periodo de alta fricción diplomática. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que su administración prepara acciones contra redes de narcotráfico en Venezuela, asegurando que las operaciones terrestres iniciarían “pronto”.

Cabe recordar que, en octubre pasado, el mandatario estadounidense autorizó a la CIA para intervenir en territorio venezolano con el objetivo de frenar el flujo migratorio irregular y el tráfico de sustancias ilícitas.

Noticia en desarrollo.

