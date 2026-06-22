Petro tras los resultados de la segunda vuelta en Colombia: “Nos acercamos a la realidad peruana”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a poner en duda el resultado de la segunda vuelta presidencial y aseguró que su país se está acercando a la “realidad peruana”. El mandatario afirmó que, sin el supuesto “voto comprado y constreñido”, el candidato oficialista Iván Cepeda habría ganado en territorio colombiano, e insistió en exigir una revisión exhaustiva del escrutinio tras la victoria de Abelardo de la Espriella.

COMPARÓ SITUACIÓN CON LA DEL PERÚ

“Nos acercamos a la realidad peruana, sin el voto comprado y constreñido Cepeda gana en el territorio Colombiano y perdería con la votación colombia en EEUU”, se lee en su cuenta de X.

Asimismo, señaló que la votación de los colombianos residentes en Estados Unidos favoreció a los sectores de derecha y atribuyó ese comportamiento a factores externos.

Para esto son los testigos digitales, para determinar transformaciones de los E14 una vez puestos. Esto lo pueden hacer desde las oficinas de los hermanos Bautista paralelas a la registraduria, porque el registrador permitió quitar previamente dos algoritmos el… https://t.co/i6vFCxnzDt — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2026

El jefe de Estado también calificó la situación política como “inestable” y cuestionó la votación en el exterior. Sugirió que los jueces electorales deberían verificar la residencia de los jurados y revisar posibles irregularidades en los formularios utilizados durante el proceso, así como denuncias sobre presuntas votaciones múltiples.

Además, Petro insistió en que un eventual triunfo de Abelardo de la Espriella solo podría explicarse por prácticas irregulares, como la compra de votos y presiones laborales. En esa línea, afirmó que existen cientos de denuncias contra empresas y pidió una revisión minuciosa de los resultados en regiones como Antioquia, Santander, Norte de Santander y Bogotá, además de un análisis detallado de los sufragios emitidos en el extranjero.

El mandatario también criticó a los líderes internacionales que felicitaron anticipadamente al candidato de derecha, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y la mandataria costarricense Laura Fernández Delgado.

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