Hantavirus: la OMS confirma dos casos y otros cinco sospechosos en crucero MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado dos casos de hantavirus y otras cinco personas que posiblemente estén contagiadas en el navío operado por Oceanwide Expeditions, MV Hondius. Sumado a ello, son tres las víctimas mortales que, junto a los demás pasajeros, zarparon desde Ushuia, Argentina, hasta Cabo Verde. Actualmente a bordo hay 147 pasajeros y tripulantes.

“Hasta el 4 de mayo de 2026 se han identificado siete casos (dos casos de hantavirus confirmados en laboratorio y cinco casos sospechosos), con tres fallecimientos, un paciente en estado crítico y tres personas que presentan síntomas leves” que siguen a bordo, indicó la OMS.

As of 4 May 2026, since 1 April when the ship set sail, there have been seven #hantavirus cases (two confirmed and five suspected), including three deaths. Based on current information, @WHO assesses the risk to the global population as low and will continue to monitor and… pic.twitter.com/uHVMhxnnoL — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 5, 2026

Asimismo, el organismo internacional indicó que fue informado de pasajeros con sospechas de portar el virus el sábado 2 de mayo. Precisaron que el primer caso probable de hantavirus fue el de un neerlandés de 70 años que el 6 de abril presentó síntomas y, luego de unos días, falleció. Su cuerpo fue desembarcado, acompañado de su esposa de 69 años, quien también presentó malestar y perdió la vida.

El crucero no accedió a autorización para desembarcar en el puerto de Praia, por lo que actualmente se dirige hacia el archipiélago español de las Islas Canarias, dónde sí podrá hacerlo.

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