Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel en medio de prisión domiciliaria y condena a 27 años

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sufre un cáncer de piel “precoz”, pero aun así fue dado de alta este miércoles del hospital en el que había sido internado la víspera, y regresó a su residencia, donde cumple prisión domiciliaria.

El líder de la ultraderecha, condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por golpismo, fue ingresado de urgencia este martes y, de acuerdo a los médicos, le fueron retiradas ocho lesiones en la piel.