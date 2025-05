Joe Biden confirma que ya recibe tratamiento contra el cáncer: “Todos están muy optimistas”

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes que ya inició el tratamiento contra el cáncer de próstata que padece y aseguró que su estado de salud es alentador. “El pronóstico es bueno. Estamos trabajando en todo. Está avanzando y me siento bien. Todos están muy optimistas”, señaló durante una ceremonia pública en Delaware.

La declaración marca su primera aparición oficial desde que se hizo público, a mediados de mayo, que enfrenta un cáncer de próstata catalogado como “agresivo”. A sus 82 años, Biden detalló que el tratamiento consiste en la toma de una pastilla específica durante seis semanas, seguido de una segunda fase con otro medicamento.

“NO HA PENETRADO NINGÚN ÓRGANO”

El exmandatario explicó que, pese al diagnóstico, no hay signos de que el cáncer haya invadido otros órganos. “Mis huesos están fuertes, no ha penetrado”, afirmó en declaraciones recogidas por The Washington Post. Sin embargo, el comunicado inicial de su equipo médico había precisado que sí se detectó metástasis en los huesos.

El diagnóstico fue resultado de una nueva revisión médica realizada tras un aumento en sus síntomas urinarios. Según los especialistas, un nódulo prostático fue la señal de alerta que llevó a los nuevos estudios.

Aunque en un inicio el actual presidente, Donald Trump, le deseó una pronta recuperación, luego cuestionó por qué no se había informado antes a la población sobre la enfermedad y pidió explicaciones por parte del entorno del ex líder demócrata.

