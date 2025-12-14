José Antonio Kast es el nuevo presidente electo de Chile

Más de 15 millones de chilenos escogieron a su próximo representante, con más del 57% de actas escrutadas se puede decir que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, como el nuevo presidente electo de Chile. Este resultado fue alcanzado por el Servicio Electoral de Chile.

Kast alcanzó más del 59.16% de votos, mientras que Jeannette Jara consiguió 40.84% Votos. Esta estadística indica que el representante del Partido Republicano se convierte en el nuevo mandatario chileno. Este hecho coloca, luego de muchos años, a una coalición de derecha en el poder en Chile.