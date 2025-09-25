Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra ‘El Monstruo’ tras su captura

La justicia paraguaya resolvió darle prisión preventiva a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, en el penal de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada. La decisión fue adoptada por los jueces penales de Garantía Clara Ruiz Díaz y Francisco Acevedo.

Como se sabe, ‘El Monstruo’ es el líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ y fue detenido el miércoles por la noche en la ciudad de San Lorenzo, muy cerca de Asunción, Paraguay, durante un operativo que contó con la participación de 35 agentes.

La jueza Ruiz Díaz recibió el pedido de extradición por organización criminal y secuestro, delitos que podrían acarrear hasta 30 años de cárcel. Por su parte, el juez Acevedo tramita otra solicitud vinculada a una sentencia de 12 años por robo agravado.

Durante la audiencia de identificación, Erick Moreno Hernández rechazó ser extraditado, por lo que el proceso ordinario seguirá su curso legal.

