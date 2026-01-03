La última aparición de Maduro antes de ser capturado por Estados Unidos

La última aparición pública de Nicolás Maduro antes de ser capturado por Estados Unidos se produjo en una entrevista concedida al periodista franco-español Ignacio Ramonet, realizada pocas horas antes de terminar el 2025.

En esa conversación, el mandatario se mostró dispuesto a dialogar con Washington y evitó confirmar o desmentir el supuesto operativo militar contra una instalación vinculada al narcotráfico, versión que había sido difundida por el expresidente Donald Trump.

Se trató de la décima edición de la llamada entrevista “de año nuevo” que Maduro concede a Ramonet. El encuentro fue grabado la tarde del 31 de diciembre en Caracas, cuando comenzaba a caer la noche. Según explicó el entrevistador, la dinámica fue propuesta por el propio presidente venezolano, quien sugirió una “entrevista itinerante” realizada dentro de un vehículo que él mismo conducía por distintas calles de la capital.

La escena tuvo un formato poco convencional, comparado incluso con el estilo del “Carpool Karaoke” de James Corden. En los asientos traseros del automóvil viajaban Cilia Flores, esposa de Maduro, y Freddy Ñáñez, vicepresidente sectorial de Cultura y Comunicación, mientras el mandatario respondía preguntas al volante, en un recorrido que buscaba transmitir cercanía y control del entorno.

Durante la entrevista, Maduro reveló que no mantenía comunicación con Donald Trump desde el 21 de noviembre, fecha en la que, según relató, ambos sostuvieron una conversación telefónica “cordial y respetuosa”, aunque reconoció que los acontecimientos posteriores no habían sido favorables.

