Disfrazada y con peluca: María Corina Machado revela cómo escapó de Venezuela

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado arribó a Oslo durante la madrugada del 10 de diciembre, tras un escape clandestino de más de dos días que, según reveló The Wall Street Journal, involucró desplazamientos terrestres, un viaje en lancha por el Caribe y una compleja coordinación internacional. Machado llegó a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, después de permanecer más un año escondida en un suburbio de Caracas debido a la persecución del chavismo.

De acuerdo con el medio estadounidense, el operativo inició el lunes 8 de diciembre, cuando Machado abandonó el lugar donde se ocultaba y se trasladó, disfrazada y usando una peluca, hasta un pueblo pesquero en la costa venezolana. El trayecto por carretera fue particularmente tenso: durante diez horas, la opositora y las dos personas de confianza que la acompañaban atravesaron hasta diez controles militares sin ser detectados. La información citada por el diario proviene de “una persona cercana a la operación”, quien relató que el grupo llegó a la costa pasada la medianoche, exhausto pero aún sin poder bajar la guardia.

ARRIESGADA TRAVESÍA

Tras descansar apenas unas horas, Machado inició la etapa más arriesgada del escape: la salida de Venezuela por vía marítima hacia Curazao. A las cinco de la mañana, la dirigente se embarcó en una lancha de pesca de madera, típica de la zona. El cruce se complicó por los fuertes vientos y el mar picado, lo que ralentizó el avance y aumentó el riesgo de ser detectados. Antes de partir, y por razones de seguridad, el grupo realizó una llamada al Ejército de Estados Unidos para alertar sobre los ocupantes de la embarcación, ya que fuerzas estadounidenses habían bombardeado en meses recientes más de veinte barcos similares en operaciones antidrogas.

El diario indicó que la administración Trump estaba al tanto de la operación, aunque no se conoce el alcance de su participación. Machado llegó a Curazao alrededor de las 3:00 p.m. del martes, donde fue recibida por un “contratista privado especializado en extracciones”. Pasó la noche en un hotel y, al amanecer, abordó un avión ejecutivo facilitado por un socio en Miami.

El vuelo hacia Noruega incluyó una escala técnica en Bangor, Maine, según la agencia EFE. La última etapa, de seis horas y 24 minutos entre Bangor y Oslo, culminó cerca de la medianoche, marcando el final de una travesía secreta y peligrosa que permitió a Machado llegar a tiempo para recibir uno de los reconocimientos internacionales más importantes.

