México: hallan sin vida a dos reguetoneros colombianos reportados como desaparecidos

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, conocidos en la escena urbana como B-King y DJ Regio Clown. Los restos fueron localizados en Cocotitlán, Estado de México, a unos 50 kilómetros de la capital.

Los músicos habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre. La última señal que se tuvo de ellos fue en un gimnasio de Polanco, una exclusiva zona de Ciudad de México, según sus redes sociales.

El 14 de septiembre, ambos artistas se presentaron en la discoteca ElectroLab, como parte de una serie de conciertos programados en la capital.

Antes de la confirmación de las muertes, el presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitó la colaboración del gobierno mexicano en la búsqueda. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las cancillerías de ambos países trabajan de manera conjunta para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía mexicana detalló que los cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán y que, tras los peritajes, se ratificó su identidad. Hasta ahora no se han revelado detalles sobre los responsables ni sobre las circunstancias del crimen.

¿QUIÉNES ERAN B-KING Y DJ REGIO CLOWN?

Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, era originario de Santander y residía en Medellín. Reconocido en la música urbana, colaboró con artistas como DJ Marcela Reyes, su expareja, quien denunció haber recibido amenazas tras rumores que la vinculan —sin pruebas— con el caso.

Jorge Luis Herrera, de 35 años, nacido en el Valle del Cauca, trabajaba como productor y era considerado la mano derecha de B-King.

El doble homicidio ha generado conmoción en la industria musical de Colombia y México, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones.