Mujer de 70 años muerde a pitbull para salvar a su perro de brutal ataque | VIDEO

Una mujer de 70 años en Orlando, Florida, Estados Unidos, protagonizó un acto desesperado para salvar a su perro de 14 años. El hecho ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial, cuando un pitbull atacó a su mascota, Sparky, dejándola inmovilizada.

La dueña, identificada como Shirley Pasamanick, intentó primero separar al animal con un bastón y luego con sus manos, pero al no lograrlo, mordió al pitbull en la nuca. El ataque se detuvo recién cuando llegó el dueño del agresor, quien se lo llevó sin ofrecer ayuda ni disculpas. El incidente quedó grabado en las cámaras de seguridad.

“De repente, sin provocación alguna, se abalanzó sobre nosotros. Hice todo lo que pude y terminamos en el suelo. No pude abrirle la boca, así que lo mordí en la nuca. Tenía que hacerlo”, relató Pasamanick a WESH, afiliada de NBC.

La mujer sufrió moretones, mientras que su perro se recupera de las heridas, aunque continúa nervioso y a la defensiva tras el ataque.

Pasamanick pidió que se tomen medidas legales contra el dueño del pitbull y difundió el video del ataque en redes sociales para concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas. “Sparky es la razón por la que me levanto cada día. Cuidar de un perro le da a una persona mayor un motivo para seguir adelante”, expresó.

Las autoridades aún buscan identificar al propietario del pitbull.