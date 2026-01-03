Temas
Así informaron los medios de comunicación sobre la caída de Nicolás Maduro

Mundo
La caída de Nicolás Maduro fue reflejada por medios internacionales con titulares de alto impacto y cobertura minuto a minuto, centrados en la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

El diario El Mundo de España informó en directo que EE. UU. habría atacado el país y que Donald Trump aseguraba que Maduro se encontraba en un buque militar rumbo a Nueva York

El diario AS de España tituló sobre una supuesta captura del mandatario venezolano y las reacciones desde Mar-a-Lago.

En Argentina, La Nación habló de “la caída de Maduro” tras un ataque nocturno a objetivos militares

TN señaló que, luego de la ofensiva, Trump habría anunciado la captura y traslado del líder chavista fuera del país.

