Así informaron los medios de comunicación sobre la caída de Nicolás Maduro

La caída de Nicolás Maduro fue reflejada por medios internacionales con titulares de alto impacto y cobertura minuto a minuto, centrados en la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

El diario El Mundo de España informó en directo que EE. UU. habría atacado el país y que Donald Trump aseguraba que Maduro se encontraba en un buque militar rumbo a Nueva York

El diario AS de España tituló sobre una supuesta captura del mandatario venezolano y las reacciones desde Mar-a-Lago.

En Argentina, La Nación habló de “la caída de Maduro” tras un ataque nocturno a objetivos militares

TN señaló que, luego de la ofensiva, Trump habría anunciado la captura y traslado del líder chavista fuera del país.

