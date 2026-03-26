Nicolás Maduro y su esposa enfrentan segunda audiencia judicial en Estados Unidos

(Reuters) El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro regresó este jueves a un tribunal estadounidense para enfrentar cargos penales que incluyen narcoterrorismo, un delito que rara vez se ha puesto a prueba en un juicio y que tiene un historial limitado de éxito.

Maduro, de 63 años, gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero. El 5 de enero se declaró inocente de todos los cargos que Estados Unidos le imputaba.

La ley de 2006 en cuestión, promulgada para combatir el narcotráfico vinculado a actividades que Estados Unidos considera terrorismo, solo ha producido cuatro condenas en juicios, según muestra una revisión de los registros de los tribunales federales realizada por Reuters, y dos de ellas fueron posteriormente anuladas por problemas derivados de la credibilidad de los testigos.

Los resultados dispares ponen de relieve lo que podría ser un desafío fundamental para los fiscales en el caso Maduro: convencer al jurado de que las pruebas aportadas por informantes colaboradores establecen de forma creíble un vínculo consciente entre los presuntos delitos de narcotráfico y el terrorismo.

“La lección de estos dos casos no es que la ley contra el narcoterrorismo sea inviable“, dijo Alamdar Hamdani, socio del bufete de abogados Bracewell y ex fiscal federal en Houston.

“Es precisamente ese el elemento más exigente del estatuto: demostrar que el acusado tenía conocimiento del vínculo con el terrorismo…”.

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