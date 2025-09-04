Niño juega ‘tocatimbre’, dueño de casa lo descubre y lo matan

Un niños de 11 años y su primo decidieron salir de casa en medio de una fiesta familiar al este de Houston. Como todo niño, decidieron jugar por las calles con una clásico broma, sin embargo, no pensaron que al término de esta broma, uno de ellos terminaría muerto.

Y es que alrededor de las 11 de la noche en la calle Mimbrough, el niño de 11 años identificado como Julian Guzmán, decidió tocar el timbre de una casa de dos pisos la cual tenía las ventanas alejadas de la puerta principal por lo que empezaron a correr para empezar con la broma.

Sin embargo, metros más adelante, se escucharon dos disparos, donde uno cayó en la espalda de Julián, según contó el fiscal del condado de Harris, Sean Teare a CNN. El niño murió al día siguiente en el hospital a causa de sus heridas.

El primo que acompañaba a Julián contó a las autoridades que tuvo que arrastrar a su primo debido a que no podía movilizarse, pues Julián al recibir el impacto de bala, cayó al piso debido al dolor que tenía. Según algunas pruebas, el hombre que disparó estaba vestido de rojo y negro.

