Padres nombran a su hija recién nacida “Chat Yipiti” en Colombia

En Colombia, un insólito caso ha generado debate en redes sociales, luego de que una pareja decidiera llamar a su hija recién nacida “Chat Yipiti”, en clara alusión a la inteligencia artificial ChatGPT.

La historia se dio a conocer el último viernes 15 de agosto por un medio local, donde se reveló que la bebé fue inscrita oficialmente como Chat Yipiti Bastidas Guerra en la localidad rural de Cereté, en Córdoba.

El hecho recuerda a otros nombres llamativos que han captado la atención internacional, como el del chileno Griezmann Mbappé. En redes sociales, la noticia generó una ola de comentarios divididos.

Mientras algunos usuarios señalaron la creatividad y originalidad de los padres, otros cuestionaron la decisión, advirtiendo posibles burlas o complicaciones para la niña en el futuro debido a lo inusual del nombre.

