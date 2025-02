Papa Francisco: lo último que se sabe sobre su estado de salud

El Vaticano informó que el cuadro clínico del Papa Francisco se ha agravado al ser diagnosticado con una «neumonía bilateral», lo que sumado a la infección polimicrobiana hace que el tratamiento terapéutico sea más complejo.

Tras sufrir de bronquitis, el pontífice fue ingresado en el hospital de Gemelli de Roma, Italia, donde se le ha proporcionado cortisona y antibióticos para frenar la infección; sin embargo, por el momento no ha surgido el efecto esperado.

Según informó el canal oficial del Vaticano, «el Papa Francisco está de buen humor», “ha recibido esta mañana la eucaristía y, a lo largo del día, ha alternado el descanso con el rezo y la lectura”. Asimismo, expresaron su gratitud con el apoyo de la gente.

Una ola de afecto y #oracion por el #PapaFrancisco. Numerosos mensajes están llegando al Pontífice por parte de la Iglesia, autoridades, instituciones y personas comunes. Los une la cercanía, el afecto y la preocupación por su #salud. https://t.co/a0yPVUaurz — Vatican News (@vaticannews_es) February 19, 2025

PONTÍFICE CANCELA SU AGENDA HASTA EL DOMINGO

Antes del mediodía del martes 18 de febrero, el Papa ya había cancelado su agenda para toda la semana, en la que estaba prevista una audiencia jubilar el sábado y una misa el domingo en San Pedro.

Jorge Bergoglio tiene 88 años y arrastra problemas pulmonares desde hace tiempo. En 2023 se agudizaron y ahora sufre un nuevo revés con esta pulmonía bilateral, que ha obligado modificar su terapia diaria.

POSIBLE RENUNCIA DEL PAPA FRANCISCO

Tras el grave estado de salud del Papa, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, comentó la posibilidad de que el Pontífice de 88 años de edad renuncie a su ministerio, después de que su antecesor, Benedicto XVI, abriera la puerta a que un Papa pueda renunciar por esa cuestión. “Me parece que el Papa Francisco también entraría en esa dinámica. Si ve que no puede atender bien su misión».

“Me parece que, tal como el Papa Benedicto en un momento dado vio que sus fuerzas físicas -espiritual y mentalmente estaba muy bien- ya no le daban como para desarrollar este servicio a la Iglesia, porque se requiere una cierta resistencia física para mantener el ritmo de trabajo, me parece que no está en contradicción con el Ministerio Petrino y que podría ser una práctica también”, añadió Sevilla.

VATICANO HACE UN LLAMADO PARA QUE NIÑOS MANDEN DIBUJOS Y MENSAJES DE CARIÑO AL PAPA

El presidente del comité pontificio del Día Mundial del niño, Enzo Fortunato, hizo un llamamiento a todos los niños del mundo para que se sumen al gesto que en estos días han protagonizado los menores ingresados al área de Oncología del Policlínico Gemelli de Roma, donde el pontífice se encuentra internado desde el pasado viernes. Y es que decenas de pequeños han enviado sus dibujos y mensajes de cariño al papa Francisco.

«Siguen llegando muchos dibujos y oraciones de todo el mundo para expresar cercanía al Papa Francisco«. En el mensaje de su red social, propuso enviar los trabajos a la dirección ‘ibambiniperilpapa@gmail.com’. «¡Vamos Papa Francisco! ¡Te amamos y oramos por ti!», señaló el sacerdote.

📌 El #PapaFrancisco ha recibido algunas cartas y dibujos de los niños hospitalizados en la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Policlínico #Gemelli. pic.twitter.com/7Q3tyTHsTN — Vatican News (@vaticannews_es) February 18, 2025

