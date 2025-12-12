Papa León XIV realizó importantes nombramientos en Piura y Chuquibamba

Este viernes 12 de diciembre, el Vaticano informó que el papa León XIV ha realizado dos importantes nombramientos para la Iglesia en el Perú, designando a un nuevo arzobispo metropolitano para Piura y a un nuevo obispo prelado para la Prelatura Territorial de Chuquibamba. Las decisiones representan un relevo clave en dos jurisdicciones eclesiásticas de gran relevancia pastoral en el país.

NUEVO ARZOBISPO DE PIURA

El Santo Padre nombró arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Piura al reverendo Luciano Maza Huamán, miembro del clero piurano y hasta ahora vicario general de la misma circunscripción. Maza Huamán, de 67 años, nació el 4 de junio de 1957 en Castilla, en el ámbito de la arquidiócesis que ahora pasará a liderar. Su formación incluye estudios de Filosofía en el Seminario San Luis Gonzaga de Jaén y de Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.

Ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1987, ha dedicado casi cuatro décadas a diversos servicios pastorales, formativos y administrativos. Entre ellos destacan su labor como vicario parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, párroco de San Silvestre y, especialmente, su prolongado trabajo formativo en el Seminario Arquidiocesano San Juan María Vianney, donde fue formador, director espiritual y profesor durante una década. También ha ocupado responsabilidades como canciller arquidiocesano, asistente espiritual de movimientos laicales, miembro del Colegio de Consultores y del Consejo Presbiteral, así como integrante de la Vicaría de la Familia. Desde 2023 ejercía como vicario general, cargo que deja para asumir la conducción de la Iglesia en Piura.

NUEVO OBISPO EN CHUQUIBAMBA

Asimismo, el papa León XIV nombró obispo prelado de Chuquibamba a Mons. Juan Carlos Asqui Pilco, quien se desempeñaba como obispo titular de Arpi y auxiliar de la Diócesis de Tacna y Moquegua, además de administrador apostólico de la prelatura que ahora pastoreará de manera ordinaria. Asqui Pilco nació el 7 de diciembre de 1972 en Tacna y realizó su formación filosófica en Colombia, mientras que sus estudios teológicos los cursó en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII, donde obtuvo la licenciatura en Teología.

Ordenado sacerdote en el 2000, ha ejercido una amplia labor pastoral en diversas parroquias de Ilo, Tacna y Moquegua, además de cumplir funciones como ecónomo diocesano, vicario episcopal para la pastoral y rector del Seminario Diocesano San José de Tacna. Fue consagrado obispo el 12 de mayo de 2022.

Los nuevos nombramientos fortalecen la presencia pastoral de la Iglesia en el sur del país y marcan el inicio de una nueva etapa para ambas jurisdicciones.

VIDEO RECOMENDADO