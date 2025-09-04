Paraguay de fiesta por clasificación al mundial: declararon feriado nacional este viernes 5

Fiesta total. La selección de Paraguay logró clasificar al mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras empatar 0-0 ante Ecuador en Asunción, la ‘Albirroja’ logra una nueva clasificación luego de 16 años por lo que el país saltó a las calles y a la cancha para celebrar este gran logro.

Debido al logro deportivo, se ha decretado feriado nacional para este viernes 5 de septiembre, pues así lo informaron a través de un decreto presidencial N°4522. “Declárase feriado nacional este viernes 5 de septiembre de 2025 para conmemorar la histórica clasificación de la selección paraguaya a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, se lee en el documento.

Las calles de Paraguay se llenaron de hinchas quienes celebraron la clasificación de la ‘Albirroja’ y en estos momentos se vive una verdadera fiesta. La última vez que Paraguay clasificó al mundial fue en el 2010 donde llegó hasta los cuartos de final y fue eliminado por España.

