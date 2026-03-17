Presidente de Colombia denuncia que Ecuador bombardeó territorio y asesinó a 27 ciudadanos

Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirmó este 17 de marzo que los bombardeos de Ecuador contra el narcotráfico cerca a la frontera con Colombia llegaron a impactar en su territorio y que dejó “27 cuerpos calcinados”, además rechazó la explicación de su homologo ecuatoriano, Daniel Noboa.

“Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creible. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”, afirmó en su cuenta oficial en X (antes Twitter).

Por otro lado, Petro señaló que los bombardeos “no pareccen ser ni de los grupos armados” porque no tienen aeronaves, tampoco por parte de las fuerzas colombianas porque no se “ha dado esa orden”.

En ese sentido, el medio colombiano Caracol reveló el posible punto donde cayó un explosivo luego de los bombardeos contra el crimen organizado aplicado por Ecuador. La investigación señala que las unidades militares enviadas por Noboa no atacaron directamente el territorio de la Casa de Nariño, pero si habría caído uno de sus proyectiles.

Estas afirmaciones ocurren luego de que Gustavo Petro afirmase que Colombia está siendo bombardeada por Ecuador, luego de que se encuentre una bomba “tirada desde un avión” lanzada cerca de la frontera común entre ambos países latinoamericanos.

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