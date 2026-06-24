Primeras imágenes del devastador terremoto que azotó Venezuela | VIDEO
Un terremoto de magnitud 7.1 remeció el norte de Venezuela, con epicentro en el municipio de Montalbán, estado de Carabobo, a 300 kilómetros al este de la capital, Caracas. Diversos ciudadanos venezolanos registraron el momento en que edificios se ven seriamente afectados y otros derrumbados por la fuerza del movimiento telúrico.
🇻🇪 | 7,1 | URGENTE: Momentos durante el terremoto que sacudió Venezuela la tarde del miércoles. pic.twitter.com/gKZwNrVudf
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026
|Aeropuerto De Maiquetia|#TerrenotoVenezuela pic.twitter.com/rDjQyxKDEf
— 𝑴𝒆𝒍ania🩵 (@melania0880) June 24, 2026
🇻🇪 | M7,1 | URGENTE: ENORMES DAÑOS EN ALTAMIRA, CARACAS, TRAS TERREMOTO EN VENEZUELA. https://t.co/46J7bMSUUv
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026
🔴 #URGENTE | Comienzan a llegar videos del colapso de edificios en Caracas después del terremoto en Venezuela. pic.twitter.com/oq8ALOtaKa
— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 24, 2026
Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP
— Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026
#TerremotoVenezuela Más videos de Catia La Mar en La Guaira. pic.twitter.com/qQ7P60KZFe
— Federico A. Black B. (@FedericoBlackB) June 25, 2026
🇻🇪| Imágenes desde La Guaira, Venezuela, justo en la costa. pic.twitter.com/Aftag2ZzC8
— Felipe Galli (@FEscrutinio) June 24, 2026
Multiple building collapses in Maiquetia, La Guaira shown in this video filmed from Marina Deportiva.
(10.6141227, -67.0158650)#Venezuela pic.twitter.com/3pIJXF9zTe
— CNW (@ConflictsW) June 25, 2026
Comienzan las labores de rescate en Caracas. Reporte de @rcamachovzla pic.twitter.com/1mZnLMgtpQ
— Sergio Novelli (@SergioNovelliE) June 24, 2026