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Mundo

Primeras imágenes del devastador terremoto que azotó Venezuela | VIDEO

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Primeras imágenes del devastador terremoto que azotó Venezuela | VIDEO
Felipe Morales
Felipe Morales
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Un terremoto de magnitud 7.1 remeció el norte de Venezuela, con epicentro en el municipio de Montalbán, estado de Carabobo, a 300 kilómetros al este de la capital, Caracas. Diversos ciudadanos venezolanos registraron el momento en que edificios se ven seriamente afectados y otros derrumbados por la fuerza del movimiento telúrico.

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