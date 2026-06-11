Real Madrid nombra socio de honor al papa León XIV tras su visita al estadio Santiago Bernabéu
El Real Madrid anunció el nombramiento del papa León XIV como socio de honor, la máxima distinción que concede el club español a personalidades de relevancia internacional.
La decisión fue adoptada por la Junta Directiva presidida por Florentino Pérez y busca reconocer la trayectoria y el impacto global del sumo pontífice, a quien la institución destacó por promover valores como la paz, la solidaridad y la justicia.
El reconocimiento se produce pocos días después de la visita del santo padre al estadio Santiago Bernabéu, realizada el pasado 8 de junio, una jornada que el club calificó como histórica y especialmente emotiva para la afición madridista.
“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar socio de honor del Real Madrid, máxima distinción que concede nuestro club, a Su Santidad el Papa León XIV. El Real Madrid muestra de esta manera su admiración y reconocimiento a una figura universal que representa a miles de millones de personas, y que promueve la paz, la solidaridad y la justicia en el mundo”, se lee en mensaje que difundieron en sus redes sociales.