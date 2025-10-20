Museo del Louvre permanece cerrado este lunes tras robo de joyas de la corona francesa

El Museo del Louvre, uno de los íconos culturales más visitados del mundo, permanece cerrado tras un robo de joyas pertenecientes a la colección de la corona francesa. El asalto, ocurrido el último domingo por la mañana, dejó a cientos de turistas varados este lunes bajo la pirámide de cristal, sorprendidos por el cierre repentino del recinto. Las autoridades confirmaron que la suspensión de visitas se debió a “motivos excepcionales” mientras avanza la investigación.

El robo ocurrió el domingo alrededor de las 9:30 a.m., cuando un grupo de cuatro personas encapuchadas ingresó al museo desde el flanco sur. Llegaron en dos motocicletas y un camión con montacargas, con el cual accedieron a la Galería Apolo, donde se exhiben joyas imperiales. Tras abrir un boquete en una ventana, rompieron dos vitrinas y sustrajeron nueve piezas de valor histórico incalculable en apenas siete minutos.

Durante la huida, los ladrones abandonaron una de las joyas más emblemáticas: la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que resultó dañada. Según el ministro del Interior, Laurent Núñez, el asalto habría sido cometido por un grupo delictivo organizado con posibles conexiones internacionales. Los cuatro implicados permanecen prófugos, mientras un equipo de 60 investigadores trabaja bajo la hipótesis de crimen organizado.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, y el ministro del Interior se reunieron este lunes con las autoridades del museo para evaluar la situación. Dati reconoció públicamente que “siempre se ha subestimado la seguridad del patrimonio” y criticó la falta de inversión en protección cultural. El senador Ian Brossat recordó que el personal de seguridad del Louvre se redujo en 200 trabajadores en los últimos cinco años, un hecho que ya había generado protestas entre los empleados.

Entre las piezas robadas se encuentran un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a la emperatriz María Luisa, una diadema con casi 2.000 diamantes perteneciente a la emperatriz Eugenia y un collar de la reina María Amelia, adornado con ocho zafiros y más de 600 diamantes. Ocho de las nueve joyas continúan desaparecidas, y expertos aseguran que su venta sería prácticamente imposible debido a su alto valor histórico y a la notoriedad del caso.

Este robo, el primero en el Louvre desde 1998, ha reavivado el debate sobre la seguridad de los museos franceses. En los accesos del museo, decenas de turistas expresaron su frustración por el cierre y la falta de información. El caso se suma a otros recientes asaltos a instituciones culturales en París y Limoges, generando creciente preocupación sobre la protección del patrimonio artístico nacional.

