Roberto Sánchez anuncia integración de José Domingo Pérez en equipo técnico de Juntos por el Perú

Roberto Sánchez, en medio de su campaña presidencial, anunció la incorporación del exfiscal José Domingo Pérez como parte de su equipo en Juntos por el Perú (JP), que se centrará en temas judiciales.

“Para impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y una lucha contra la corrupción, bienvenido, Dr. José Domingo Pérez”, publicó Sánchez por su cuenta oficial de X, junto a una foto con el letrado.

En respuesta, el exfiscal aprobó el mensaje de Sánchez y reafirmó su posición: “Nuestra labor jurídica está comprometida con la libertad del presidente Pedro Castillo. Desde el estudio jurídico José Domingo Pérez Abogados, sostenemos una defensa firma, técnica y responsables, basada en el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a las garantías constitucionales. En un momento decisivo para el país, creemos que la justicia debe actuar con independencia, sin presiones y con pleno respeto al Estado de derecho”, indicó en su cuenta oficial de Facebook.

En apariciones anteriores, Roberto Sánchez ya había confirmado que el exfiscal Domingo Pérez era considerado por su plancha técnica para una reforma en el sistema de justicia debido a su trayectoria como profesional, recordado por investigar el caso Odebrecht.

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