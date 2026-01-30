Secretario de la ONU advierte “colapso financiero inminente” de la organización mundial

En la ciudad de Ginebra, Suiza, el jefe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo a los estados miembros que la institución mundial está en riesgo de un “colapso financiero inminente” debido a las cuotas impagas de los países y una norma que los obliga a devolver el dinero no gastado.

Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, advirtió repetidas veces sobre el empeoramiento de la crisis económica de la organización, pero ésta vez se trata de su pronunciamiento más crítico respecto a la crisis.

Estas alertas dentro de la máxima organización internacional llega en el momento en que Donald Trump retira de varias misiones y frentes a Estados Unidos, perdiendo lentamente a su mayor contribuyente. Además, también el país norteamericano ha dejado de cubrir pagos obligatorios que ayudaban al presupuesto regular de la ONU y al mantenimiento de la paz en varias regiones del mundo.

“La crisis se está profundizando, amenazando la ejecución de los programas y con el riesgo de un colapso financiero. Y la situación se deteriorará aún más en el futuro próximo”, redactó Guterres en una carta a los embajadores que el medio aliada Reuters tuvo acceso.

Donald Trump, tiempo atrás, comentó que la ONU tiene “gran potencial”, pero que no lo está cumpliendo. Todo queda expectante en la Junta de Paz que organizó con otros países, como Rusia.

