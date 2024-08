¡Sin querer queriendo! Perrito provoca incendio al morder una batería

Un incidente insólito tuvo lugar en una residencia de Tulsa, Oklahoma, cuando un perro provocó un incendio en su hogar tras morder una batería de litio.

El Tulsa Fire Department (TFD) compartió el video de seguridad que muestra cómo el animal, sin querer, desencadenó el siniestro. En el video, se puede observar al perro mordiendo una batería portátil. Uno de los mordiscos perfora el dispositivo, causando chispas y, finalmente, incendiando una cama en el centro de la sala de estar.

Los bomberos, que respondieron al incendio en mayo, confirmaron que el fuego fue causado por “una batería de iones de litio dañada” y que, a pesar de los importantes daños materiales, las mascotas lograron escapar ilesas a través de una puerta diseñada para perros.

LOS BOMBEROS EXPLICARON LA CAUSA DEL INCENDIO

Andy Little, oficial de información pública del TFD, explicó que las baterías de litio almacenan una gran cantidad de energía en un espacio reducido y que, si se dañan, pueden generar chispas, calor y gases tóxicos que podrían provocar explosiones. “El incidente reciente en Tulsa fue causado por una mascota que masticó una batería portátil utilizada para cargar teléfonos celulares”, indicó Little.

Little advirtió que muchas personas mantienen estos dispositivos en sus hogares sin conocer los riesgos asociados. El TFD ha compartido el video para educar al público sobre los peligros de las baterías de litio y la importancia de su uso y almacenamiento seguros. “Las mascotas pudieron salir a través de una puerta para perros, pero la situación podría haber sido mucho peor si no hubieran tenido una salida segura o si la familia hubiera estado dormida en el momento”, agregó Little.

El oficial recomendó a los usuarios seguir las instrucciones del fabricante y mantener las baterías fuera del alcance de niños y mascotas.

