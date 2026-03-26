Sismo de magnitud 6.5 causó pánico en Japón

Un sismo de magnitud 6.5 se registró a las 11:18 p.m. (hora Japón) del jueves 26 de marzo, generando alarma en la región noreste del país. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el alta mar de Sanriku, según reportó la Agencia Meteorológica de Japón.

El temblor se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, lo que incrementó su percepción en diversas zonas cercanas. Las autoridades se mantienen en alerta y monitorean posibles daños o afectaciones, mientras la población permanece atenta ante eventuales réplicas tras el fuerte movimiento sísmico.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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