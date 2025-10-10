Terremoto de 7.4 sacudió Filipinas y activó alerta de tsunami: lo último que se sabe

Un potente sismo de magnitud 7,4 estremeció este viernes el sur de Filipinas, generando alarma entre la población y activando una alerta de tsunami. El epicentro se situó a unos 20 km al este de Santiago, en la isla de Mindanao, con una profundidad aproximada de 58 km, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El fuerte temblor se registró alrededor de las 9:43 de la mañana (hora local) y fue percibido con intensidad en varias provincias del sur del país. Aunque al cierre de algunos reportes aún no se describían daños generalizados, medios locales confirmaron al menos una muerte y grietas en edificaciones.

ALERTA DE TSUNAMI

La agencia Phivolcs emitió advertencias para provincias costeras cercanas, como Davao Oriental y algunas islas vecinas, pidiendo evacuaciones inmediatas en zonas bajas. Equipos de emergencia se movilizaron para coordinar refugios y monitorear posibles variaciones en el nivel del mar.

Este sismo ocurre apenas días después de un temblor magnitud 6,9 que afectó Cebú el 30 de septiembre, con decenas de muertos y severos daños en infraestructuras. El nuevo movimiento ha reactivado el miedo entre los filipinos y reforzado la vigilancia en la región.

Filipinas se halla en el “Anillo de Fuego del Pacífico”, una zona con alta actividad sísmica y volcánica que rodea el océano y es responsable de gran parte de los terremotos y erupciones del planeta.

Las autoridades han pedido calma, pero mantienen las alertas activas. Se prevé que en las próximas horas Phivolcs y el USGS actualicen los datos sobre magnitud final, réplicas y el riesgo de tsunami en las costas implicadas.