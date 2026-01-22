TikTok anunció la venta de sus activos en Estados Unidos para evitar su prohibición

La plataforma de videos virales china, TikTok, anunció este jueves 22 de enero que la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos fueron vendidas a inversores no chinos, con el fin de evitar la prohibición de sus actividades y no alertar supuestos riesgos a la seguridad nacional de la Casa Blanca. Con ello, se creará una nueva compañía con mayoría de inversores estadounidenses.

ByteDance, la filial de la plataforma en EE. UU., indicó que entre los propietarios se encuentra Oracle, MGX, Silver Lake y Dell, quienes controlarán más del 80% del brazo del gigante asiático de las redes. Con ello, se garantiza la continuidad de las operaciones de TikTok.

Donald Trump, a su estilo, comentó por su red social Truth Social que está “muy contento de haber ayudado a salvar TikTok”.

“La empresa conjunta de mayoría estadounidense operará bajo salvaguardas definidas que protegen la seguridad nacional mediante protecciones integrales de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios estadounidenses”, indicó el grupo de trabajo sobre el acuerdo.

Recordemos que desde 2019 la empresa china ha enfrentado diversos bloqueos y cuestionamientos por los parlamentarios, universidades, el Pentágono y la Casa Blanca en medio de tensiones tecnológicas entre ambas potencias mundiales.

