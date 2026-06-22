Evo Morales anunció pausa de bloqueos de rutas tras más de 50 días de protestas

En el tercer día del estado de excepción declarado por el presidente Rodrigo Paz , Evo Morales anunció que se hará una pausa a las movilizaciones y bloqueos de carreteras que iniciaron hace más de un mes y medio en Bolivia. Respaldando así la decisión de los sindicatos cocaleros del Trópico de Cochabamba de suspender temporalmente las medidas de presión para exigir la renuncia de Rodrigo Paz.

“Por ahora un cuarto intermedio, no es rendirnos”, manifestó Morales en una reunión pública y junto a dirigentes. En esta misma línea, el dirigente Isidro Auca señaló que lo que han decidido es hacer “un cuarto intermedio para un poco pacificar” el país, sin embargo aseguró que “esta lucha va a continuar”.

“Solamente es un cuarto intermedio para seguir organizando, para seguir preparándose porque este Gobierno no ha tenido la capacidad de solucionar los problemas que existe”, expresó Auca.

El expresidente Evo Morales recalcó que la suspensión de los bloqueos en carreteras responde a un “cuarto intermedio” y reiteró su acusación contra el mandatario de que supuestamente estaría “entregando” los recursos naturales del país a las “transnacionales”.

¿QUÉ ES EL TRÓPICO DE COCHABAMBA?

El Trópico de Cochabamba es el bastión sindical y político de Evo Morales. Zona ubicada en el centro del país en donde el expresidente permanece desde octubre de 2024, con el resguardado de sus seguidores para evitar ser capturado por presunta trata agravada de personas y por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija cuando era presidente en 2016.

Cabe señalar que el gobierno boliviano acusó a Morales de promover las movilizaciones con presunto dinero ilegal y con el supuesto propósito de dar un “golpe de Estado”.

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