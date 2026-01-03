Donald Trump anuncia captura de Nicolás Maduro tras operativo militar en Venezuela

En un breve anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que fuerzas estadounidenses ejecutaron con éxito un ataque a gran escala en Venezuela. El operativo culminó con la captura de Nicolás Maduro, quien ya habría sido trasladado fuera del territorio venezolano junto a su esposa, Cilia Flores.

Según el comunicado oficial emitido por la Casa Blanca, la acción contó con la colaboración estratégica de las fuerzas del orden de EE. UU. Aunque no se han especificado las coordenadas exactas de la extracción ni el destino actual del mandatario capturado, el gobierno estadounidense calificó la misión como un “éxito rotundo”.

En esa misma línea, el presidente Trump ha convocado a los medios de comunicación para hoy a las 11:00 a. m. en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. Se espera que durante este evento se revelen:

Los objetivos alcanzados durante el ataque a gran escala.

La situación legal actual de Nicolás Maduro.

Los próximos pasos respecto a la gobernabilidad y estabilidad de Venezuela.

Cabe destacar que este anuncio ocurre pocas horas después de que se reportaran múltiples explosiones en Caracas y otras zonas estratégicas de Venezuela. La administración Trump ya había advertido previamente sobre acciones inminentes para desarticular las redes de tráfico de drogas y restaurar el orden democrático en la nación sudamericana.

