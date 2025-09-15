Trump: “Estados Unidos atacó otra embarcación que llevaba drogas desde Venezuela”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas militares de su país ejecutaron un segundo ataque en aguas del Caribe contra una embarcación procedente de Venezuela presuntamente cargada con drogas.

En su mensaje en Truth Social, Trump aseguró que la operación, ordenada directamente por él, estuvo dirigida contra carteles de narcotráfico y narcoterroristas identificados por el Comando Sur.

“Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra carteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos, positivamente identificados, en el área de responsabilidad de Southcom. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas, provenientes de Venezuela, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a los estadounidenses!) con destino a EE. UU.”, escribió el mandatario.

Trump afirmó que los carteles “representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos”. Según el comunicado, el ataque dejó tres hombres muertos y no causó bajas estadounidenses.

El anuncio llega tras el primer bombardeo del 2 de septiembre, cuando Estados Unidos destruyó otra embarcación venezolana vinculada al Tren de Aragua, con un saldo de 11 muertos. Esa acción generó debate en Washington y en la región por el uso de fuerza letal en aguas internacionales y la base legal para justificarla.

Con esta segunda ofensiva, la administración Trump reafirma su política de usar “todos los medios disponibles” contra el narcotráfico. La medida se suma a la escalada de tensión con el gobierno de Nicolás Maduro, que ya incluye el despliegue de más de ocho buques de guerra, aviones de combate y miles de marines en las cercanías de Venezuela.

VIDEO RECOMENDADO