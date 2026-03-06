Trump autoriza a Venezuela la venta de oro, pero bajo condiciones

Luego de que el secretario del Interior de Estados Unidos visitará Venezuela y se reestableciera la diplomacia entre ambos países americanos, Donald Trump comunicó que su administración dio permiso a Caracas para la venta de oro con la empresa estatal minera Minerven y sus filiales.

Esta nueva posición del gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, se da en un contexto de flexibilización ante las sanciones que Estados Unidos impuso durante la dictadura chavista de Nicolás Maduro.

La medido solo permite licencia a través de intercambios por Estados Unidos y empresas que se encuentran en el país caribeño, quienes además pueden reexportar el mineral.

Sin embargo, la Casa Blanca ha prohibido las exportaciones y transacciones a Irán, Rusia, China, Cuba y Corea del Norte, condición que también se están aplicando a las ventas de petróleo.

Actualmente Venezuela ya se abrió al mercado de petróleo con el sector privado, pero Estados Unidos mantiene un control de la recaudación de ingresos debido a que la administración de Trump pidió que las ganancias sean depositadas en una cuenta en Qatar, donde el Departamento del Tesoro del país norteamericano lo fiscaliza. Lo mismo se aplicará para las ventas de oro.

VIDEO RECOMENDADO