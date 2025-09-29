Trump logra acuerdo con Netanyahu sobre propuesta de paz para Gaza, pero persisten dudas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consiguió el respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para una propuesta de paz para Gaza patrocinada por el país norteamericano que pondría fin a una guerra de casi dos años en el enclave palestino. No obstante, persisten dudas sobre si Hamás aceptará el plan.

En una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, Trump afirmó que estaban “muy cerca” de un elusivo acuerdo de paz, pero advirtió al grupo islamista que Israel contaría con el pleno apoyo de Estados Unidos para tomar las medidas que considere necesarias si los militantes rechazan su propuesta.

Mientras Netanyahu se reunía con Trump para mantener conversaciones cruciales, la Casa Blanca publicó un documento de 20 puntos que exige un alto el fuego, un intercambio de rehenes retenidos por Hamás por prisioneros palestinos retenidos por Israel, una retirada israelí escalonada de Gaza, el desarme de Hamás y un gobierno de transición liderado por un organismo internacional.

Trump agradeció a Netanyahu “por aceptar el plan y por confiar en que, si trabajamos juntos, podemos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y comenzar un nuevo capítulo de seguridad, paz y prosperidad para toda la región”.

Por su parte, Netanyahu respondió: “Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que cumple con nuestros objetivos de guerra. Traerá de vuelta a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará la capacidad militar de Hamás, pondrá fin a su dominio político y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza”, declaró.

Esta decisión se da en el contexto en el que Benjamin Netanyahu busca fortalecer la relación más importante de su país luego de que varios países de occidente reconocieran formalmente a Palestina como Estado la semana pasada, desafiando a Estados Unidos e Israel.

