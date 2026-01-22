Ucrania confirma que asistirá a delegación de paz entre Estados Unidos y Rusia

En el Foro Económico de Davos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que su país asistirá a la cumbre que Donald Trump convocó para dialogar sobre la invasión rusa en el territorio de su nación. Según señaló el mandatario de Kiev, la cita se realizará el viernes y el sábados con delegaciones especiales en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

“Espero que los Emiratos lo sepan. A veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense”, ahondó Zelensky sobre la iniciativa diplomática que Trump que lo tomó por sorpresa.

“Los rusos tienen que estar listos para encontrar compromisos, porque todo el mundo tiene que estar listo, no sólo Ucrania”, comentó el mandatario ucraniano, con agradecimiento de la iniciativa.

En la actualidad, la población civil de Ucrania sigue asolada por ataques misilísticos guiados a residencias. Producto de estas agresiones, varias ciudades se han quedado sin electricidad y calefacción en medio de un invierno que ha registrado bajas temperaturas que cruzan el umbral de lo habitual.

Sobre el proceso de la reunión, Zelenski explicó que el equipo diplomático de los Estados Unidos se reunirá primero con la delegación ucraniana, luego con la parte rusa.

“Querríamos terminar con esta guerra mañana pero si continúa, Rusia verá reducido su ejército y Putin tendrá que llevar a cabo una nueva movilización”, comentó Zelensky.

