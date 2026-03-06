Unicef alerta que más de 190 niños han muerto en la escalada bélica en Oriente Medio tras ataques

La organización informó que 181 menores fallecieron en Irán, siete en Líbano, tres en Israel y uno en Kuwait. “Los niños no inician las guerras, pero pagan un precio inaceptablemente alto”, advirtió.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó que más de 190 niños han muerto en la escalada bélica en Oriente Medio tras los bombardeos cruzados entre Estados Unidos, Israel y Irán. Según el organismo, las víctimas infantiles se registran principalmente en territorio iraní desde el inicio de los ataques.

A través de sus redes sociales, la entidad precisó que el balance actual incluye 181 niños fallecidos en Irán, siete en Líbano, tres en Israel y uno en Kuwait, cifras que reflejan el impacto que el conflicto armado está teniendo sobre la población más vulnerable.

Children do not start wars, but they pay an unacceptably high price. The military escalation across the Middle East has already had a devastating impact on children. Over 190 children have been reported killed in the region since the weekend’s military escalations. This… pic.twitter.com/qQBugFeWxK — UNICEF (@UNICEF) March 5, 2026

Más de 160 niñas murieron tras bombardeo a escuela en Irán

La organización también confirmó que 168 niñas murieron cuando bombardeos de Estados Unidos e Israel impactaron la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh, ubicada en la ciudad de Minab, al sur de Irán. El ataque ocurrió durante el horario escolar y la mayoría de las víctimas tenía entre 7 y 12 años.

“Los niños no inician las guerras, pero pagan un precio inaceptablemente alto. La escalada militar en todo Oriente Medio ya ha tenido un impacto devastador en los niños”, señaló UNICEF en su pronunciamiento.

El organismo añadió que al menos 20 escuelas y 10 hospitales resultaron dañados en Irán, lo que ha interrumpido el acceso de miles de menores a la educación y a servicios médicos esenciales. Asimismo, recordó que las escuelas y los niños están protegidos por el derecho internacional humanitario y deben ser espacios seguros.

Por su parte, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que los ataques en Oriente Medio están provocando un enorme sufrimiento entre la población civil y podrían desestabilizar aún más la región. “La situación podría descontrolarse. Es hora de detener los combates y entablar negociaciones diplomáticas serias. Hay mucho en juego”, sostuvo.

