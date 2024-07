Venezolanos en Perú acusan fraude y rechazan resultados electorales en su país

Colectivos de ciudadanos venezolanos mostraron su rechazo a los resultados dados a conocer sobre las elecciones realizadas en su país y que dan a Nicolás Maduro como ganador de la reelección.

Darwin Izaguirre, coordinador general del Comando Con Venezuela en el Perú, señaló que «el resultado del Perú es lo mismo que ha ocurrido en Venezuela. Tenemos un nuevo presidente y es Edmundo González. Este triunfo ha sido abrumador, hemos ganado en toda Venezuela. Los sondeos autónomos y conteos rápidos del 73% de las actas confirman que Edmundo obtuvo casi el 80% de los votos. Es el mayor margen de victoria en la historia venezolana«.

A través de una conferencia de prensa, comentó cómo es que – a su entender – se armó un fraude para torcer la voluntad del pueblo venezolano. «Ellos saben lo que pasó y lo que pretenden hacer. Esto fue fabricado de madrugada, buscando la justificación al gran fraude que han cometido. Han sacado como excusa un supuesto hackeo del sistema. Nosotros sabemos que las máquinas de votación no transmiten datos hasta que se cierra el proceso electoral, pues no están conectadas a Internet. No hay forma de que sean hackeadas», remarcó.

LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA DESCONOCER TRIUNFO DE NICOLÁS MADURO POR FRAUDE

Darwin Izaguirre hizo un llamado a los militares de su país y a la comunidad internacional. «El deber de las Fuerzas Armadas es hacer respetar la soberanía popular expresada en los votos. Nosotros defenderemos la verdad. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo sea escuchada. Si Nicolás Maduro se queda en el poder por las malas, es bastante probable que se produzca un nuevo éxodo masivo en Venezuela. Se lo hemos advertido a los diversos estados. Un nuevo éxodo puede ser el desequilibrio de toda la región. La mayoría de países de Latinoamérica no está preparada. Alertamos a la comunidad internacional: necesitamos máxima participación para que ello no vuelva a ocurrir», enfatizó.

