Venezuela envía primer cargamento de petróleo a Israel tras más de 5 años de ruptura comercial

A pesar de que el régimen chavista declaró como enemiga a la nación de Israel en reiteradas ocasiones, el gobierno actual de Venezuela ha decidido enviar un primer cargamento de crudo al estado judío tras más de cinco años de ruptura comercial. Esta decisión se da también tras la captura de Nicolás Maduro por el grupo Delta Force de los Estados Unidos.

Bazan Group es la empresa que está transportando este cargamento de crudo procesado a Israel, según indicaron personal que pidieron anonimato al medio internacional Bloomberg.

En el contexto del acuerdo comercial, Donald Trump, tras la captura de Maduro, indicó que los Estados Unidos se encargarían de la distribución del petróleo venezolano en el mundo.

A pesar de esta confirmación, es probable que Israel no de información sobre ello, como ocurrió en años anteriores. Una de las curiosidades del recibimiento de petróleo por parte del estado judío, es que los buques, al ingresar al territorio marítimo, se pierde su localización.

La última vez que Israel recibió petróleo venezolano fue en el 2020, cuando la nación del Mar Muerto solicitó 470.000 barriles. Al respecto, ninguna autoridad israelí declaró.

