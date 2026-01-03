Vicepresidenta de Venezuela confirma que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este sábado la desaparición del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, tras las incursiones militares de Estados Unidos. En una declaración oficial, la funcionaria calificó los eventos como una “agresión brutal y salvaje” y exigió al gobierno estadounidense pruebas de vida inmediatas de la pareja presidencial.

Rodríguez confirmó que los ataques registrados en la ciudad capital, Caracas, y en los estados Aragua, Miranda y La Guaira han dejado un saldo de víctimas mortales. Según sus declaraciones, entre los fallecidos se encuentran:

Funcionarios militares , a quienes calificó como “mártires de la patria”.

Civiles inocentes, afectados por las detonaciones en distintos puntos del territorio.

ACTIVACIÓN DE PLANES DE DEFENSA

Pese a desconocer el paradero actual de Maduro, la vicepresidenta subrayó que el Decreto de Conmoción Exterior firmado previamente por el mandatario ya está en vigor. Este instrumento legal activa formalmente:

La Milicia Bolivariana y las fuerzas sociales en movilización permanente (“pueblo a la calle”). Planes de defensa integral, ejecutados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en conjunto con cuerpos policiales. Instrucciones de contraataque dadas por Maduro antes de perderse contacto con él.

La vicepresidenta también hizo un llamado al respeto del derecho internacional y condenó el uso de la fuerza contra la población venezolana. “Las órdenes del presidente Maduro han sido dadas y el pueblo está activado en defensa de la nación”, sentenció, reiterando que la estructura estatal se mantiene operativa bajo los planes de contingencia previstos en la ley.

