Vicepresidenta de Venezuela confirma que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este sábado la desaparición del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, tras las incursiones militares de Estados Unidos. En una declaración oficial, la funcionaria calificó los eventos como una “agresión brutal y salvaje” y exigió al gobierno estadounidense pruebas de vida inmediatas de la pareja presidencial.
Rodríguez confirmó que los ataques registrados en la ciudad capital, Caracas, y en los estados Aragua, Miranda y La Guaira han dejado un saldo de víctimas mortales. Según sus declaraciones, entre los fallecidos se encuentran:
-
Funcionarios militares, a quienes calificó como “mártires de la patria”.
-
Civiles inocentes, afectados por las detonaciones en distintos puntos del territorio.
ACTIVACIÓN DE PLANES DE DEFENSA
Pese a desconocer el paradero actual de Maduro, la vicepresidenta subrayó que el Decreto de Conmoción Exterior firmado previamente por el mandatario ya está en vigor. Este instrumento legal activa formalmente:
-
La Milicia Bolivariana y las fuerzas sociales en movilización permanente (“pueblo a la calle”).
-
Planes de defensa integral, ejecutados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en conjunto con cuerpos policiales.
-
Instrucciones de contraataque dadas por Maduro antes de perderse contacto con él.
La vicepresidenta también hizo un llamado al respeto del derecho internacional y condenó el uso de la fuerza contra la población venezolana. “Las órdenes del presidente Maduro han sido dadas y el pueblo está activado en defensa de la nación”, sentenció, reiterando que la estructura estatal se mantiene operativa bajo los planes de contingencia previstos en la ley.