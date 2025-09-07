Alcalde de Comas es denunciado por obligar a trabajadoras a convertirse en “porristas” de Somos Perú

La Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que el alcalde de Comas, Ulises Villegas, estaría utilizando a trabajadoras municipales para actividades ajenas a sus funciones. Según el informe, profesionales como abogadas, ingenieras y comunicadoras fueron obligadas a convertirse en “porristas” y animadoras en eventos públicos del burgomaestre, bajo amenaza de perder su empleo. Vestidas con trajes alusivos a Somos Perú, partido del alcalde, debían realizar coreografías y barras durante presentaciones oficiales.

Las trabajadoras recibían órdenes directas a través de grupos de WhatsApp administrados por gerentes y la secretaria general distrital de Somos Perú en Comas, Yuriko Niño de Guzmán Tengan. Además de animar eventos, se les imponía como “meta laboral” generar comentarios y reacciones positivas en redes sociales de la municipalidad, priorizando la imagen del alcalde sobre sus responsabilidades profesionales.

La investigación incluye fotos, videos y chats que evidencian la participación de estas trabajadoras en horario laboral y en distintos escenarios, como colegios, pasacalles y campeonatos deportivos. Incluso, algunas denunciaron que Yuriko Niño de Guzmán ejercía presiones y maltratos verbales, con la facultad de decidir renovaciones o despidos.

Pese a las pruebas, el alcalde Ulises Villegas negó tener conocimiento de la existencia de este grupo de animadoras. Sin embargo, las imágenes muestran que los uniformes eran repartidos dentro de la propia Municipalidad de Comas. Las denunciantes aseguran que se vulneran sus derechos laborales y su dignidad al ser forzadas a cumplir funciones políticas.

MIRA EL PROGRAMA COMPLETO AQUÍ