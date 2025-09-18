Artista peruana Akira lanza “Impulsos”, propuesta que une J-Pop, soul y R&B con raíces peruanas

La escena musical peruana recibe una nueva propuesta con el debut oficial de Akira, artista que con su single “Impulsos” hace una mezcla vibrante entre el J-Pop, el soul, el R&B y el hip-hop.

La canción, interpretada en español y japonés, elementos que nutre su identidad artística, captura la intensidad de una decisión repentina capaz de transformar una vida.

“Impulsos” estuvo bajo la producción de Raian Valença, quien aportó una fusión de influencias del K-Pop con texturas soul y un groove urbano, logrando una propuesta experimental dentro de la escena independiente.

En paralelo, Akira prepara sus primeras presentaciones en vivo, donde planea integrar performance y baile como parte de una experiencia sensorial completa.

Además, su más reciente videoclip refuerza su universo estético con una marcada inspiración nikkei, donde predominan los tonos celeste y los detalles visuales vinculados a la cultura japonesa.

Con este lanzamiento, Akira inaugura un camino en el que apuesta por la multiculturalidad y la experimentación, anticipando nuevos proyectos y videoclips que seguirán expandiendo su particular identidad sonora y visual.

