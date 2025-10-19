Bomba lacrimógena impactó en la cabeza de Flipown, según testigos

Lo que comenzó como una marcha pacífica en el Centro de Lima terminó en tragedia. Miles de jóvenes, artistas y colectivos de la llamada generación Z se reunieron el 15 de octubre en la Plaza San Martín para protestar contra el gobierno de transición y el Congreso. Con música, pancartas y consignas, la movilización avanzaba de forma ordenada hasta que un grupo de manifestantes intentó derribar las rejas que protegían el Palacio Legislativo, desatando enfrentamientos con la Policía. En cuestión de minutos, la Avenida Abancay se convirtió en un campo de batalla.

Entre las víctimas se encuentra Luis Reyes Rodríguez, conocido en el mundo del rap como Flipown. Según testigos, una bomba lacrimógena impactó su cabeza durante el enfrentamiento, dejándolo inconsciente. El joven músico, de 28 años y natural de Cajamarca, fue trasladado al hospital Loayza, donde permanece en estado de coma inducido y requiere varias cirugías. Su historia se viralizó en redes sociales como símbolo de los excesos policiales registrados durante las protestas.

Horas después, la violencia volvió a cobrar una vida. Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido como TRVKO, otro artista urbano que incluso había auxiliado a Flipown durante la manifestación, murió tras recibir el impacto de una bala presuntamente disparada por un policía. El hecho ocurrió cerca de la Plaza Francia, luego de que el joven y sus amigos fueran interceptados por hombres con apariencia de agentes. Según testigos, la discusión terminó en un enfrentamiento que acabó con la vida del rapero.

La jornada dejó un saldo devastador: un joven muerto, más de 100 heridos —incluida una niña de 12 años—, 80 policías lesionados y 20 detenidos. La represión policial y la violencia desatada en el centro de Lima encendieron nuevamente el debate sobre el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales. Lo que debía ser una manifestación artística y pacífica por la democracia terminó marcada por el dolor, la indignación y la pérdida de dos jóvenes que, sin conocerse, fueron unidos por la música y la tragedia.

PROGRAMA COMPLETO