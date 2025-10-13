Cantante de Armonía 10 anuncia su retiro de la orquesta en medio de ola de inseguridad

Uno de los cantantes de Armonía 10 ha decidido dejar los escenarios debido a la ola de inseguridad que azota el país. Se trata de Irvin Saavedra, quien anunció su retiro de la orquesta a través de un comunciado en su cuenta oficial de Facebook.

“Después de 9 años de música, viajes y sueños cumplidos, llegó el momento de cerrar una etapa y despedirme de la familia de Armonía 10 de Piura”, escribió una de las voces más reconocidas de la agrupación de cumbia, asimismo, explicó el motivo de su retiro.

“Hoy priorizo mi bienestar y el de mi familia, pero me voy agradecido y orgulloso de haber sido parte de una orquesta que marcó mi vida y la de muchos”, agregó. Y es que en la última semana, el grupo Agua Marina sufrió un atentado armado en medio de sus conciertos, por lo que generó pánico en todo el país.

Si bien Saavedra indicó que este retiro de la música no es para siempre, él seguirá creciendo al igual que la música. “Gracias por acompañarme en este viaje inolvidable. Hago público mi decisión de alejarme de los escenarios, será un hasta pronto, no un adiós. Hago una pausa para volver más fuerte. Necesito un respiro… pero mi corazón siempre estará con ustedes”, finalizó.

Cabe mencionar que en el mes de marzo, Armonía 10 sufrió la pérdida de su cantante Paul Flores ‘Ruso’ a causa de la inseguridad en el país, pues unos sicarios en mato dispararon contra el bus donde iban transportándose y Flores, lamentablemente perdió la vida.

