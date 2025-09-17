Conoce la nueva biotienda y cafetería que conecta al campo con la ciudad

Con más de 30 años de experiencia en cooperación internacional en América Latina y África Occidental, la ONG belga Autre Terre presentó Humanta, propuesta que combina biotienda y cafetería-restaurante con un enfoque en el consumo responsable.

Este local busca acercar los alimentos de la chacra directamente a la mesa del consumidor urbano, fortaleciendo la economía local sostenible y promoviendo una alimentación saludable en armonía con la naturaleza.

Además, este proyecto también pone en valor los saberes tradicionales y revaloriza productos agroecológicos y ancestrales del Perú, al tiempo que crea un espacio de educación y conciencia en torno a la agroecología.

Es importante mencionar que más de 519 pequeños productores de zonas rurales en situación de vulnerabilidad encuentran en dicho local una vitrina para comercializar sus productos en Lima.

