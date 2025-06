Cuándo se vence el plazo para pintar taxis de amarillo y de cuánto es la multa

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recordó a los conductores de taxi que el próximo 14 de junio de 2025 vence el plazo para que los taxistas independientes adecúen sus vehículos, pintándolos de color amarillo o aplicar vinilo del mismo color.



Esta disposición, que forma parte de la campaña “Taxi amarillo, primero”, que busca estandarizar la imagen de los taxis formales y facilitar su identificación en la vía pública.

DE CUÁNTO ES LA MULTA

Quienes no cumplan con esta medida enfrentarán severas sanciones. La infracción T-19, correspondiente al incumplimiento de la identificación del vehículo, conlleva una multa de S/ 535 y la posible suspensión precautoria de la habilitación.



A esto se suma la infracción T-27, por no contar con la rotulación externa adecuada, lo que añade una sanción de S/ 267.50. En total, el conductor podría pagar hasta S/ 802.50 por no adecuar su unidad.



La ATU instó a los taxistas a realizar este cambio antes del vencimiento del plazo para evitar multas y continuar operando con normalidad. Además, recordó que este esfuerzo es parte de una estrategia más amplia para promover un transporte formal, seguro y visible en toda la capital.

¿LOS TAXIS POR APLICATIVO DEBERÁN PINTAR SUS UNIDADES DE AMARILLO?

La resolución establece que esta disposición es de cumplimiento obligatorio para los conductores que prestan el servicio de taxi independiente.

Mientras que los que lo hacen a través de taxi ejecutivo como los de la empresa Remisse, no están obligados a adoptar el color amarillo, ya que el color de estas unidades será definido por la empresa autorizada. “El taxi ejecutivo es aquel solicitado por una persona jurídica. El color amarillo es para el taxi independiente, servicio prestado por una persona natural”, precisó Retuerto.

Cabe precisar que la norma se aplica a los taxis independientes formales. Por lo que la medida no es obligatoria para aquellos que prestan el servicio de manera informal o por taxi por aplicativo que no estén registrados en la ATU.

Jorge Retuerto, vocero de la ATU, también explicó que, tras pintar o forrar el vehículo, los conductores deberán tramitar una nueva tarjeta de propiedad, con un costo aproximado de 50 soles.

“Luego pueden actualizar la Tarjeta Única de Circulación con la ATU, la cual también es de color amarillo”, indicó.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7