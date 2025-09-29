Cusco: incendios forestales arrasan con fauna silvestre y animales domésticos

Un incendio forestal de gran magnitud devora desde hace tres días la flora y fauna de la comunidad de Parcco, en el distrito de Accha, provincia de Paruro. Las llamas han puesto en grave riesgo la reserva de vicuñas y han destruido cerca de 1.200 hectáreas de cobertura vegetal, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco.

Durante el fin de semana, diversas imágenes se han difundido en redes sociales y muestran a los comuneros intentando sofocar el fuego con sus propias manos. En un dramático acto de solidaridad, un policía cargó en sus espaldas a un potro herido mientras su dueña lloraba por el impacto del siniestro en sus animales.

Asimismo, otro incendio de grandes proporciones avanza en la comunidad de Harin, provincia de Calca, donde ya ha consumido unas 800 hectáreas de cultivos y vegetación. Un video difundido en redes, se observa a un grupo de personas celebrando mientras, a lo lejos, las llamas siguen su curso.

El director del COER Cusco, detalló que el fuego en Calca se inició en la zona de Huayabamba y se extendió hasta Chinchero. “Vemos que a primeras horas de la mañana parecía controlado por la lluvia, pero cerca de las ocho se reactivó. Ya se están movilizando brigadistas de los gobiernos locales y compañías de bomberos de Písac y Chinchero”, precisó.

El funcionario informó que en Paruro el fuego ha cobrado un alto costo en la fauna y los animales domésticos: “Tenemos 10 equinos muertos, 8 heridos de gravedad —algunos debieron ser sacrificados— y dos vacas fallecidas. Las imágenes son desgarradoras”, agregó.

Según Oscco, en Calca no se han reportado víctimas animales ni daños a viviendas. El origen de ambos siniestros apunta a la quema de rastrojos que se salió de control. “En el caso de Parcco, la persona que inició el fuego —un vecino de 68 años— ya fue detenida para las investigaciones”, finalizó.

