Descubren casi medio millón de dólares ocultos en camioneta durante operativo en Tacna

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) intervino una camioneta que trasladaba US$ 439 mil 100 en efectivo, cerca del puesto de control de Vila Vila, en la región Tacna. El dinero estaba escondido en un compartimento secreto debajo del asiento posterior del vehículo y dentro de una mochila negra detectada por un agente canino K9 durante el operativo Nazca-Sur.

La intervención estuvo a cargo de oficiales de Aduanas Tacna, quienes inspeccionaron una camioneta Toyota negra, de placa BUW-908, que circulaba de norte a sur. Durante la revisión, encontraron parte del dinero oculto debajo del asiento posterior y, posteriormente, el agente canino alertó sobre la mochila que contenía el resto del efectivo.

Tras el hallazgo, el conductor manifestó que el dinero no era de su propiedad y que únicamente lo trasladaba hacia la ciudad de Tacna.

La Sunat comunicó el caso a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y a una unidad especializada de la Policía Nacional. Luego de contabilizar el dinero, el representante del Ministerio Público dispuso su incautación y entrega a la Policía para las investigaciones correspondientes. Las autoridades buscan determinar la procedencia de los US$ 439 mil 100 hallados en el vehículo.

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