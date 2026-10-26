“El pintor de los milagros” celebró una emotiva avant-premiere en Chincha, tierra protagonista de la película

La película tuvo una cálida recepción en el Cine Movietime de Parque Chincha, junto a su elenco completo. Ahora se prepara para su avant-première en Lima este lunes 26 de octubre, antes de su estreno nacional el jueves 29 en todas las salas de cine.

Chincha fue escenario de una noche especial con la avant-première de El pintor de los milagros, realizada el jueves 22 de octubre en el Cine Movietime de Parque Chincha, con la presencia del elenco completo de la película y sus marcas aliadas. La función tuvo un buen recibimiento y marcó un momento significativo para una producción que encontró en esta ciudad uno de sus principales escenarios de rodaje.

La película pone a Chincha en el centro de la historia y destaca el valor de las locaciones que formaron parte de su filmación, conectando la producción con el lugar que la acogió durante el rodaje. La avant-première reunió a los protagonistas, invitados y aliados en una velada que celebró el cine y el vínculo de la película con esta tierra. Tras este encuentro con el público chinchano, El pintor de los milagros se prepara para su avant-première en Lima este lunes 26 de octubre, como antesala de su esperado estreno nacional.

La cita con el público peruano será este jueves 29 de octubre, cuando la película llegue a todas las salas de cine a nivel nacional. Una oportunidad para disfrutarla en la pantalla grande y descubrir una historia que también lleva consigo la esencia de Chincha, ciudad clave en su realización. Con esta doble cita, primero en Chincha y luego en Lima, El pintor de los milagros inicia su encuentro con el público peruano e invita a los espectadores a sumarse a la experiencia cinematográfica desde su estreno.