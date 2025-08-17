Distritos de Lima continúan con el remolque de vehículos y actúan al margen de la ley

La falta de estacionamiento es un problema crónico en Lima, lo que a menudo lleva a que conductores estacionen sus vehículos de manera indebida. Ante esta situación, diversas municipalidades distritales optaron por una medida drástica: contratar grúas privadas para remolcar los autos mal estacionados. Esta acción, que incluía el internamiento en depósitos municipales y multas cercanas a los S/1,000, generó un aumento de quejas por parte de ciudadanos que la consideraban abusiva y desproporcional.

La controversia escaló hasta que la Defensoría del Pueblo presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC). Dos años después, el TC emitió un fallo histórico a favor de los ciudadanos, determinando que ninguna municipalidad distrital de Lima tiene la competencia para utilizar grúas y remolcar vehículos por mal estacionamiento. La única entidad con la potestad de multar y sancionar por esta infracción es la Municipalidad Metropolitana de Lima. A pesar de esta sentencia, algunos distritos como Independencia y Barranco han decidido ignorar el fallo, continuando con las operaciones de remolque, lo que ha generado la indignación de los conductores afectados.

La municipalidad de Independencia, por ejemplo, ha sido señalada por continuar con estas prácticas, argumentando que no han sido formalmente notificados de la decisión del TC. Los fiscalizadores en estos distritos siguen utilizando grúas para internar vehículos en depósitos, a pesar de que la ley lo prohíbe. Esta resistencia a acatar un fallo judicial ha convertido a las calles en un terreno de conflicto.

Sin embargo, no todos los distritos han optado por el desacato. Miraflores, en un intento por solucionar el problema del mal estacionamiento sin violar la ley, ha modificado su estrategia. En lugar de usar grúas, el distrito reporta a los infractores a la Municipalidad de Lima Metropolitana, que es la única con la autoridad para sancionar. Este enfoque colaborativo demuestra que es posible buscar el ordenamiento urbano respetando los fallos judiciales. La Defensoría del Pueblo ha sido clara al señalar que si bien la falta de estacionamiento es un problema grave, no puede ser una excusa para la implementación de medidas abusivas.