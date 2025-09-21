“El Jorobado” y el Audi Q3 que conduce la investigación del asesinato de madre de familia en Comas

El distrito de Comas sigue conmocionado tras el brutal asesinato de Xiomara Flores Bazán, una joven madre de familia que fue atacada a balazos mientras viajaba en su Audi Q3 junto a sus hijas y su mascota. El crimen ocurrió la noche del 18 de septiembre en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Alfonso Ugarte, una zona golpeada por disputas criminales.

Doce casquillos de bala fueron hallados en la escena, y dos de las menores resultaron heridas de gravedad. Este acto despiadado no solo arrebató la vida de Xiomara, sino que dejó una huella imborrable en su familia y comunidad.

Las autoridades han puesto el foco en un detalle clave: el Audi gris modelo 2016 que conducía la víctima. El vehículo, según registros públicos, fue vendido en diciembre de 2021 por un precio muy inferior a su valor de mercado, y su anterior propietario habría sido Adán Smith Lucano, alias “El Jorobado”, un peligroso cabecilla de una organización criminal dedicada al cobro de cupos en Lima Norte.

Esta conexión ha alimentado hipótesis de que el crimen podría estar vinculado a la guerra entre las bandas de “El Jorobado” y Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, aunque la familia de Xiomara rechaza rotundamente esta versión.

La División de Homicidios de la Policía Nacional investiga el caso para determinar si se trató de un ajuste de cuentas o de una confusión fatal. Mientras tanto, familiares y vecinos de Xiomara Flores exigen justicia y mayor seguridad en una zona donde las extorsiones y amenazas han aumentado en los últimos años. Videos en redes sociales muestran a Xiomara como una mujer alegre, dedicada a su negocio de pastelería “Dulce Flavi”, y muy unida a sus hijas, lo que contrasta con la violencia que acabó con su vida.

PROGRAMA COMPLETO