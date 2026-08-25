Centro Universitario de Salud UPN en Puente Piedra: más de 82,000 atenciones gratuitas en Lima Norte

La Universidad Privada del Norte (UPN) consolida su compromiso social y formativo a través del Centro Universitario de Salud en Puente Piedra. Bajo la categorización I-3 del Ministerio de Salud, este espacio brinda atención médica ambulatoria gratuita, formación humanista para sus estudiantes y tecnología médica preventiva.

Innovación en la atención primaria de salud en Lima Norte

El Centro Universitario de Salud de la UPN inició sus operaciones en 2019 como un preventorio de nivel I-1. Gracias al trabajo conjunto con la Municipalidad de Puente Piedra, la infraestructura fue modernizada y alcanzó en diciembre pasado la categorización I-3.

Esta acreditación permite ofrecer servicios médicos ambulatorios de nivel general y especializado de manera 100% gratuita para toda la comunidad, independientemente de su lugar de residencia.

“Completamos casi todo el sistema de atención médica ambulatoria. No solo realizamos actividades de salud, sino también labor educativa de la mano con nuestros estudiantes”, destaca el Dr. Gerardo Ronceros, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPN.

Entre las cifras de impacto comunitario se puede destacar:

Atenciones acumuladas: Más de 82,000 servicios brindados desde 2019.

Proyección mensual: Un promedio de 1,500 atenciones en instalaciones y campañas de campo.

Horario: La atención es continua durante 12 horas diarias con médicos presentes.

Especialidades médicas disponibles y modelo social

El Centro Universitario de Salud de la UPN cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, psicólogos, enfermeras, nutricionistas, terapeutas físicos y obstetras. Entre sus principales características destacan:

Acceso gratuito: Dirigido a vecinos de Puente Piedra y zonas aledañas de cualquier rango de edad. Convenio institucional: La municipalidad facilita la infraestructura, mientras que la UPN se encarga de la modernización, equipamiento y contratación del personal médico y docente. Atención médica integral: Combina la orientación preventiva en la comunidad con el diagnóstico y tratamiento ambulatorio en el establecimiento.

Formación médica con enfoque humanista y tecnología preventiva

Uno de los pilares de este modelo es la revalorización de la ética y la empatía en la práctica médica. Los estudiantes de carreras de salud participan activamente en las consultas bajo la supervisión directa de docentes titulados, promoviendo el trato al paciente como persona integral.

Asimismo, la UPN implementó en 2026 una malla curricular enfocada en la salud pública, investigación, ética y medicina personalizada. Por ejemplo, se incide en la identificación de predisposiciones genéticas (como los genes BRCA1 y BRCA2 en cáncer de mama) para diseñar planes de prevención antes de la aparición de enfermedades.

Asimismo, se incluye el abordaje de enfermedades crónicas, por ejemplo, el tratamiento y seguimiento personalizado para condiciones como la diabetes.

¿Cómo acceder a los servicios de salud gratuitos?

Los vecinos interesados pueden acudir directamente a la sede del centro ubicada en la zona de La Encalada, Puente Piedra. No se requiere agendamiento previo ni pagos de consulta para recibir orientación o atención médica especializada.

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